Не стоит выбрасывать: Для чего может понадобиться банановая кожура

Банан – это не только вкусный и доступный фрукт, но и не стоит забывать о его кожуре. Хотя многие выбрасывают банановую кожуру без лишних раздумий, на самом деле она имеет различные нетривиальные способы использования, которые могут пригодиться в домашнем хозяйстве. UAportal рассказывает несколько из них.

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1. Оживление обуви

Мы все любим стильную кожаную обувь, но она имеет свойство изнашиваться со временем. Профессиональные средства по уходу не всегда находятся под рукой. Однако вас может выручить банановая шкурка. Начните с очистки и сушки обуви, затем натрите белую часть кожуры на обувь.

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2. Восстановление посуды

Если вам когда-нибудь понадобится восстановить эстетический вид вашей посуды, возьмите банановую шкурку. Белая часть кожуры может творить чудеса, слегка отполировав тарелки, чашки или стаканы, поворачивая им блеск.

3. Питание рук

Когда холодная погода отрицательно влияет на кожу рук, даже самый лучший питательный крем может оказаться недостаточным. Именно здесь банановая шкурка может изменить ситуацию. Просто вотрите кожуру в кожу, оставьте на 5-10 минут и смойте водой. Вы будете удивлены увлажняющими и питательными свойствами.

Раньше мы писали о том, как правильно хранить бананы. Благодаря этим советам фрукт останется свежим почти 3 недели.

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