Не только для мытья: лайфхаки по применению кухонных губок в быту

Вы ищете практичные и эффективные способы использования кухонных губок? UAportal подготовил полезные советы, которые помогут вам в этом.

Шерсть

Губки для посуды можно использовать для удаления шерсти домашних животных из мягкой мебели. Для этого нужно смочить губку и провести ею по поверхности, чтобы собрать волоски.

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Организация кухни

Губки для мытья посуды можно использовать для создания накладок на ручки кастрюль или сковород, оптимизируя безопасность и комфорт во время приготовления пищи.

Уборка в доме

Кроме традиционной уборки, губки для посуды можно использовать для разных домашних заданий. С помощью губки можно эффективно очистить труднодоступные места, например за приборами и между узкими щелями. Абразивная сторона губки легко справляется с липкими этикетками и наклейками.

Защита хрупких предметов при транспортировке

Губки для посуды можно использовать для защиты хрупких предметов при упаковке в дорогу. Деликатные предметы можно обернуть губками, чтобы обеспечить амортизацию и минимизировать риск разбиения во время транспортировки.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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