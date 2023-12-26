Не только для разогрева пищи: Как микроволновка помогает в быту

Микроволновые печи часто воспринимаются как кухонные приборы, которые используются исключительно для разогрева пищи. UAportal рассказывает, как еще использовать микроволновку в быту.

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1. Восстановление разделочной доски

Разделочные доски являются важными инструментами на многих кухнях, на них часто попадают разные продукты, которые могут оставлять после себя нежелательные запахи и пятна. Даже самая тщательная мойка не может полностью устранить эти проблемы. Однако микроволновка может прийти на помощь. За исключением пластиковых и крупногабаритных разделочных досок, выполните следующие действия:

- Натрите поверхность доски кусочком лимона и мыльным раствором.

- Поместите ее в микроволновку на 10-20 секунд.

– В завершение промойте доску теплой водой.

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2. Обновление скотча

Со временем скотч теряет свои клейкие свойства, что вызывает разочарование и делает его неэффективным. К счастью, с помощью микроволновки вы можете восстановить его липкость.

Поместите ленту в микроволновку и поставьте ее на 30 секунд на мощность 800-1000 Вт. После этого вы увидите, что скотч восстановил свою липкость и снова готов служить вам по назначению.

3. Возвращение вкуса и аромата специям

Несвежие или безвкусные специи могут стать разочарованием. К счастью, с помощью микроволновки можно вернуть им вкус и аромат. Для этого используйте следующие простые шаги:

- Высыпьте приправы на тарелку, обеспечив равномерное распределение по всей поверхности.

- Поставьте тарелку в микроволновку на максимальную мощность на 40 секунд – 1 минуту.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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