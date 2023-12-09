Не все они благородны: малоизвестны факты о рыцарях

Рыцари, легендарные персонажи сериалов "Игра престолов", "Царство небесное", "Экскалибур" и "Камелот", очаровывают нас своими историями о рыцарстве и отважных подвигах. UAportal подготовил несколько малоизвестных фактов, которые могут удивить.

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Значение слова

Вопреки распространенному мнению, слово "рыцарь" на самом деле переводится как "слуга". Она отражает скромный характер их роли. Они служили воинами, землевладельцами и носителями справедливости, а во время крестовых походов возлагалась ответственность за защиту беззащитных паломников.

Мародерство

Хотя не все рыцари прибегали к такому поведению, война и битвы часто обнаруживали темную сторону некоторых людей. Часть участвовала в актах мародерства, изнасилования. Такие действия стали для них средством получения репутации, накопления богатства и расширения своего влияния.

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Обучение

Процесс подготовки был длительным и суровым, он длился четырнадцать лет, начиная с семи лет. Сначала начинающие молодые рыцари служили пажами – по сути, становились слугами, которые выполняли различные задачи для своего господина. Этот период позволял им ознакомиться с основами рыцарства и обязанностями оруженосца.

Доспехи

Доспехи были неотъемлемой частью рыцарского достоинства в поле боя. Вопреки заблуждению, что полностью закованные в доспехи воины были громоздкими и неподвижными, на самом деле они были очень подвижными и хорошо тренированными людьми. Доспехи также служили символом статуса для рыцарей, тем самым, чем выше было качество и мастерство изготовления доспеха, тем более престижным он считался.

Рыцари сегодня

С середины 1500-х годов рыцарство превратилось в отличия, вышедшее за пределы чисто военных достижений. Хотя несколько званий все еще присваиваются на основе военных достижений, большинство рыцарских званий теперь предоставляются лицам за их вклад в общество, например, за достижения в медицине, филантропии или искусстве.

Напомним, в Норвегии обнаружили редкую золотую монету из Византии.

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