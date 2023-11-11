Не все вещи можно отдавать даром: почему это запрещено

Во время уборки часто можно встретить вещи, которые систематически хранились в шкафах, на столах или в других местах. Среди них можно найти как ценные вещи, так и давно потерявшие свое предназначение. Первое желание когда встречаешь ненужные вещи: продать или отдать безвозмездно.

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UAportal рассказывает о народной мудрости, подсказывающей, что не все вещи можно отдавать безвозмездно. Эта оговорка не преследует цель поощрения собственных интересов, а скорее для того, чтобы обезопасить от возможных негативных последствий.

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Ювелирные изделия

Это руководство в первую очередь касается предметов, изготовленных из драгоценных металлов, таких как золото или серебро. Эзотерические верования говорят, что декорации могут поглощать энергетику человека. Таким образом, передавая такую вещь, можно ненамеренно передать часть своей удачи, успеха или даже здоровья.

И наоборот, получателям ювелирных украшений в подарок следует быть внимательными. Существует вероятность наследования чужого негатива, который может повлиять на их жизнь и благосостояние.

Одежда и обувь

Как и в случае с ювелирными изделиями, в этом контексте действует тот же принцип. Акт дарения или получения одежды и обуви может привести как к благоприятному результату, так и к потенциальному поглощению отрицательной энергии от предыдущего владельца.

Веник

Веник имеет сакральное значение с давних времен. Он служит не только магическим инструментом, но и оберегом. В народной примете, подаренный веник несет в себе понятие "вымести" человека не только из дома, но и из его жизни.

Существует множество историй о людях, которым подарили метлу, и впоследствии переживших несчастье или даже преждевременно ушедших из жизни. Эти рассказы в сочетании с несчастными случаями, часто укрепляющими веру в предрассудки, придают вес природе таких верований.

Полотенца, часы, шарфы

Эти конкретные предметы завоевали репутацию "разлучников". Как следствие, их следует избегать как подарки для любимых или близких друзей.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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