Не всегда плавали под черным флагом: 5 увлекательных фактов о пиратах

На протяжении всей истории пираты пленили воображение людей, вызывая у них образы отважных морских воинов. Однако за романтизированными представлениями скрываются интригующие факты, проливающие свет на их реальность. UAportal предлагает заглянуть в мир пиратов и открыть для себя пять увлекательных фактов.

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Скрытые личности

Вопреки расхожему мнению, пираты не всегда плавали под культовым черным флагом, украшенным черепом и костями. На самом деле пиратские суда часто плавали вообще без флага. Этот символ возник со временем и преследовал цель запугать потенциальных жертв, внушая страх и деморализуя готовящийся к нападению экипаж.

Ношение сережек

Одной из особых традиций среди пиратов было ношение драгоценных сережек. Эта практика не ограничивалась только состоятельными, даже скромные пираты украшали свои уши драгоценными безделушками. Полагая, что эти серьги будут служить им платой за достойное погребение, если их постигнет несчастная судьба. Также пираты верили, что проколотые уши повышают остроту зрения.

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Наследие Веселого Роджера

После второй мировой войны среди британских подводников появилась убедительная традиция. После успешной военной операции стало привычным поднимать пиратский флаг, известный как "Веселый Роджер", по возвращении в порт. Флаг символизировал достижения и рассматривался как знак уважения, молчаливое напоминание об их храбрости под волнами.

Компенсация раненым

Пираты заботились о том, чтобы пострадавшие члены экипажа получали дополнительную компенсацию за ранения и травмы. Например, потерявшие концовку пираты могли использовать компенсацию для того, чтобы устроиться на берегу, занимаясь разными видами бизнеса, что позволяло им строить новую жизнь.

Трезвые пираты

Несмотря на популярный образ пиратов, участвующих в бурных гуляньях, большинство пиратских экипажей поддерживали суровую дисциплину на борту своих кораблей. Употребление алкоголя, как правило, было запрещено.

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