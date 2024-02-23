Не выбрасывайте кофейную гущу: 5 советов для использования в быту

UAportal подготовил пять советов относительно использования кофейной гущи. От садоводства и уборки до борьбы с вредителями и устранения неприятного запаха – она может служить экологически чистым решением повседневных проблем, связанных с домашним хозяйством и активным отдыхом на свежем воздухе.

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Средство для мытья посуды

Один из прекрасных способов повторного использования кофейной гущи – это использование ее в качестве натурального абразива для чистки грязной посуды и поверхностей. Зернистая текстура помогает удалить стойкую грязь, а содержащиеся в ней натуральные масла также помогают отполировать и защитить определенные виды посуды.

Средство для садоводства

Верьте или нет, но кофейная гуща может стать отличным дополнением к вашему саду. Она является кислотной, что означает, что она может помочь сбалансировать уровень pH в почве для растений, которые любят кислоту, таких как помидоры или черника. Кофейная гуща также действует как природное удобрение, обеспечивая почву жизненно важными питательными веществами, способствующими росту и развитию корней.

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Устранение неприятного запаха

Кофейная гуща обладает способностью поглощать и нейтрализовать ароматы, что делает ее идеальным дезодорантом для вашего дома. Поставьте небольшой открытый сосуд с сухой кофейной гущей в холодильник, чтобы устранить любые неприятные запахи. Вы также можете рассыпать сухую кофейную гущу в местах, где скапливаются нежелательные ароматы, например, в мусорных ведрах или шкафах.

Натуральное средство для уборки

Кофейную гущу можно использовать как натуральное и эффективное средство для уборки сложных загрязнений. Вы можете использовать ее для чистки и отшелушивания кастрюль, сковород и столешниц.

Средство от вредителей

Еще одно замечательное применение кофейной гущи – отпугивание вредителей в вашем саду или доме. Рассыпьте сухую кофейную гущу вокруг ваших растений, чтобы держать вредителей, таких как улитки и улитки на расстоянии, поскольку они не любят ее текстуру и аромат. Вы также можете рассыпать ее по периметру дома, чтобы отпугнуть муравьев.

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