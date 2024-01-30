Не выбрасывайте лотки для яиц: Как их применить в быту

Коробки для яиц часто оказываются в мусорнике, после того как их первоначальное назначение выполнено. Люди не осознают их потенциал для других практических применений. UAportal рассказывает о четырех креативных способах, как использовать картонную упаковку из-под яиц с максимальной пользой.

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Кормушка для птиц

Создание кормушки для птиц может показаться сложной задачей. Однако идеальным решением могут стать обычные коробки из-под яиц. Разделив коробку на две части, сделав четыре отверстия по углам и подвесив ее на дереве с помощью веревки, можно легко собрать импровизированную кормушку для птиц.

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Трафарет для садоводства

Коробки из-под яиц можно также превратить в удобный трафарет для садоводства. Просто возьмите картонную упаковку и приложите ее к грунту. Это создаст идеально расположенные отверстия, которые можно использовать для посадки семян, упрощая процесс садоводства.

Палитра

Если вам нужна гамма для красок, на помощь может прийти обычная коробка из-под яиц. Если заранее подготовить несколько лотков, можно ускорить процесс декорирования поверхностей.

Коробка для хранения

Отдельные отделения в коробках для яиц обеспечивают практичный вариант для хранения мелких предметов, таких как пуговицы, винты, гайки, болты и другие крошечные детали. Вместо того чтобы покупать дорогие органайзеры, переработка яичной упаковки может стать универсальной и экономически выгодной альтернативой.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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