Необычные приключения и незабываемые путешествия: лучшие фильмы, которые точно вас удивят
От увлекательных экспедиций в неизвестные миры до интересных историй об устойчивости и самопознании. UAportal поделился приключенческими фильмами, снятыми в 2012-2013 годах, подаривших зрителям немало положительных эмоций.
"Прометей"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Приключения, мистика, фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 124 минуты
Год производства: 2012
Режиссер: Ридли Скотт
В 2093 году команда ученых отправляется в опасное межзвездное путешествие на борту космического корабля "Прометей" в поисках ответов на самые главные вопросы человечества. Во главе с решительным археологом, доктором Элизабет Шоу, и ледяной корпоративной фигурой, Мередит Уикерс, они прибывают на далекий спутник, чтобы раскрыть правду о происхождении человеческой жизни. Углубляясь в тайны этого чужого мира, они встречают непостижимо могущественных существ и сталкиваются с невероятными ужасами.
"Жизнь Пи"
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Приключенческий, драма, фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность:127 минут
Год производства: 2012
Режиссер фильма: Энг Ли
Основанный на бестселлере Яна Мартеля, "Жизнь Пи" – это визуально потрясающая история, которая переносит нас через бескрайние просторы Тихого океана. Пи Патель, молодой индийский мальчик, оказывается на спасательной шлюпке после кораблекрушения в сопровождении грозного бенгальского тигра Ричарда Паркера. Путешествуя коварными морскими просторами, Пи и Ричард завязывают невероятный союз, полагаясь друг на друга в борьбе за выживание.
"Железный человек 3"
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Приключения, боевик, фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 130 минут
Год производства: 2013
Режиссер: Шейн Блэк
Третья часть франшизы о Железном человеке рассказывает об увлекательном сочетании супергеройского экшена и личностного роста. Тони Старк, он же Железный человек, оказывается в мире, который страдает от таинственного террориста, известного как Мандарин. Лишенный своих ресурсов и вынужденный скрываться, Старк начинает миссию по ликвидации этой опасной угрозы. Столкнувшись с собственной уязвимостью и коварными заговорами, Старк отправляется в суровое путешествие, где он узнает, что героизм – это больше, чем просто надеть костюм.
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"Невероятная жизнь Уолтера Митти"
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: Приключения, комедия, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 114 минут
Год производства: 2013
Режиссер: Бен Стиллер
Уолтер Митти живет монотонной жизнью, погруженный в мечты, которые переносят его в захватывающие и невероятные приключения. Однако, когда его работа в журнале "Лайф" оказывается под угрозой и он теряет важный снимок, Уолтеру приходится отправиться в реальное путешествие, которое оказывается более удивительным, чем любая из его мечтаний. От суровых ландшафтов Исландии до шумных улиц Нью-Йорка, преследование Уолтером Митти таинственного фотографа Шона О'Коннела побуждает его принять чрезвычайное, скрывающееся в его обыденной жизни.
"Одинокий рейнджер"
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Приключения, боевик, вестерн
Страна производства: США
Продолжительность: 149 минут
Год производства: 2013
Режиссер: Гор Вербински
На необузданном американском Западе воцаряется дух справедливости, когда появляется герой в маске: Одинокий рейнджер. Джон Рид, законопослушный адвокат, объединяет усилия с загадочным индейским воином Тонто для борьбы с коррупцией, жадностью и беззаконием. Вместе они путешествуют по величественным ландшафтам, от шумных городов до опасных железных дорог, от изменчивых пустынь до бурных каньонов.
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