Необычные приключения и незабываемые путешествия: лучшие фильмы, которые точно вас удивят

От увлекательных экспедиций в неизвестные миры до интересных историй об устойчивости и самопознании. UAportal поделился приключенческими фильмами, снятыми в 2012-2013 годах, подаривших зрителям немало положительных эмоций.

"Прометей"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Приключения, мистика, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 124 минуты

Год производства: 2012

Режиссер: Ридли Скотт

В 2093 году команда ученых отправляется в опасное межзвездное путешествие на борту космического корабля "Прометей" в поисках ответов на самые главные вопросы человечества. Во главе с решительным археологом, доктором Элизабет Шоу, и ледяной корпоративной фигурой, Мередит Уикерс, они прибывают на далекий спутник, чтобы раскрыть правду о происхождении человеческой жизни. Углубляясь в тайны этого чужого мира, они встречают непостижимо могущественных существ и сталкиваются с невероятными ужасами.

"Жизнь Пи"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Приключенческий, драма, фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность:127 минут

Год производства: 2012

Режиссер фильма: Энг Ли

Основанный на бестселлере Яна Мартеля, "Жизнь Пи" – это визуально потрясающая история, которая переносит нас через бескрайние просторы Тихого океана. Пи Патель, молодой индийский мальчик, оказывается на спасательной шлюпке после кораблекрушения в сопровождении грозного бенгальского тигра Ричарда Паркера. Путешествуя коварными морскими просторами, Пи и Ричард завязывают невероятный союз, полагаясь друг на друга в борьбе за выживание.

"Железный человек 3"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Приключения, боевик, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 130 минут

Год производства: 2013

Режиссер: Шейн Блэк

Третья часть франшизы о Железном человеке рассказывает об увлекательном сочетании супергеройского экшена и личностного роста. Тони Старк, он же Железный человек, оказывается в мире, который страдает от таинственного террориста, известного как Мандарин. Лишенный своих ресурсов и вынужденный скрываться, Старк начинает миссию по ликвидации этой опасной угрозы. Столкнувшись с собственной уязвимостью и коварными заговорами, Старк отправляется в суровое путешествие, где он узнает, что героизм – это больше, чем просто надеть костюм.

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"Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Приключения, комедия, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 114 минут

Год производства: 2013

Режиссер: Бен Стиллер

Уолтер Митти живет монотонной жизнью, погруженный в мечты, которые переносят его в захватывающие и невероятные приключения. Однако, когда его работа в журнале "Лайф" оказывается под угрозой и он теряет важный снимок, Уолтеру приходится отправиться в реальное путешествие, которое оказывается более удивительным, чем любая из его мечтаний. От суровых ландшафтов Исландии до шумных улиц Нью-Йорка, преследование Уолтером Митти таинственного фотографа Шона О'Коннела побуждает его принять чрезвычайное, скрывающееся в его обыденной жизни.

"Одинокий рейнджер"

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Приключения, боевик, вестерн

Страна производства: США

Продолжительность: 149 минут

Год производства: 2013

Режиссер: Гор Вербински

На необузданном американском Западе воцаряется дух справедливости, когда появляется герой в маске: Одинокий рейнджер. Джон Рид, законопослушный адвокат, объединяет усилия с загадочным индейским воином Тонто для борьбы с коррупцией, жадностью и беззаконием. Вместе они путешествуют по величественным ландшафтам, от шумных городов до опасных железных дорог, от изменчивых пустынь до бурных каньонов.

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