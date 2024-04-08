Неожиданные применения пищевой соды: 5 трюков для обихода

Пищевая сода – это универсальное бытовое средство, которое можно использовать для целого ряда целей. UAportal собрал для вас действенные советы, которые сделают вашу рутину более простой с помощью этого продукта.

Нейтрализация неприятных запахов из обуви

Пищевая сода может использоваться для поглощения и нейтрализации запахов, в том числе из обуви. Немного соды можно посыпать в ботинки и оставить на ночь. На следующее утро неприятный запах исчезнет.

Очистка кафеля в ванной комнате

Со временем грязь и мыльный налет на плитке в ванной бывает довольно сложно отчистить. Для эффективного удаления этих пятен можно приготовить пасту из пищевой соды и воды и нанести ее на плитку с помощью щетки. Мягкий абразивный характер делает эту смесь идеальным средством для борьбы со сложными загрязнениями в ванной комнате.

Нейтрализация нежелательных запахов в холодильнике

Классический трюк – держать в холодильнике открытую коробку с пищевой содой, чтобы она поглощала запахи еды. Интересно, что можно сделать освежитель для холодильника своими руками, положив в небольшую баночку чуть-чуть соды с несколькими каплями эфирного масла. Это придаст приятный аромат, одновременно эффективно нейтрализуя любые нежелательные запахи.

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Прочистка канализации

Домашнее решение для засорения канализации состоит в том, чтобы залить в канализацию кипяток, а затем добавить 1/2 стакана пищевой соды. После этого нужно добавить смесь из 1 стакана уксуса и 1 стакана горячей воды, накрыть и оставить на 5-10 минут, после чего промыть горячей водой.

Полировка серебряных изделий

Пищевая сода также поможет отполировать столовое серебро, создав пасту из пищевой соды и воды, нанеся ее на столовое серебро и оставив на несколько минут перед тем, как отполировать чистой тканью.

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