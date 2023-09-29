Неожиданный покой и умиротворение ждет трех знаков зодиака: Гороскоп на октябрь

UAportal подготовил гороскоп для Льва, Весов и Рыб. Узнайте, что ждет эти знаки в этом месяце, когда они проходят беззаботную фазу жизни.

Лев

Известные своей уверенной и харизматичной натурой, Львы переживут период мира и покоя. Они окажутся в гармоничных ситуациях, как в личном, так и профессиональном плане. Природные лидерские качества будут блистать, позволяя без особого труда преодолевать трудности.

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Весы

Весы, знак равновесия и гармонии, также будут наслаждаться периодом умиротворения. Благодаря своей дипломатической натуре они будут окружены позитивной энергией и поддерживать отношения. Весы смогут укрепить существующие связи и наладить новые, принося внутреннее спокойствие и удовлетворение.

Рыбы

Рыбы, мечтательный и интуитивный знак, войдут в фазу неожиданного мира и покоя. Прислушиваясь к своим эмоциям и интуиции, они ощутят глубокое чувство ясности и внутреннего покоя. Этот период даст им возможность раскрыть свой творческий потенциал и заняться любимым делом, которое приносит радость.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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