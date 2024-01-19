Нетрадиционные способы использования пищевой соды: 3 полезных лайфхака

Хотите раскрыть весь потенциал пищевой соды? UAportal подготовил три изобретательных лайфхака, которые помогут включить этот универсальный продукт в вашу рутину уборки.

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Обновите ковры

Ковры обладают свойством накапливать грязь и запахи со временем. Найдите минутку, чтобы посыпать поверхность щедрым количеством соды.

Аккуратно вотрите ее в волокна, чтобы она поглотила нежелательные запахи. Через пару часов пропылососьте ковер.

Восстановите стены

Если дома есть дети, вы, вероятно, сталкивались с проблемой следов и пятен на стенах от ручек, маркеров или даже гуаши. К счастью, пищевая сода может снова прийти на помощь.

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Приготовьте смесь, смочив губку и слегка покрыв ее тонким слоем пищевой соды. Легкими движениями нанесите средство на загрязненные участки стенок.

Продлите жизнь букета

Вы получали букет цветов, но они увяли слишком быстро? Пищевая сода может стать секретным ингредиентом, который продлит срок их жизни.

Заполните вазу среднего размера водой и добавьте чайную ложку пищевой соды. Ее щелочная природа помогает регулировать уровень pH в воде, создавая благоприятную среду, позволяющую цветам оставаться яркими в течение длительного периода.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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