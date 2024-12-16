Невероятный кекс БерНуазет с карамелью: рецепт

Кроме традиционных рецептов, я люблю экспериментировать — например, в этом случае, использовав "ореховое" сливочное масло. Оно придает особый аромат блюдам.

К рецепту:

4 яйца

90 г сахара + 10 г ванильного

200 г масла 82,5%

200 г сливок 30%

320 г муки

8 г разрыхлителя

щепотка соли

молотый кофе и щепотка корицы

~180 г карамели (120 г сахара, 100 г сливок + 15 г масла)

60 г молочного шоколада

20 г масла без запаха

Готовлю БерНуазет или "ореховое" масло:

К горячей сковороде добавляю масло. Оно тает и начинает пениться. Постоянно помешиваю деревянной лопаткой на среднем огне, довожу масло до золотистого цвета, а образовавшиеся хлопья белка — до румяного. Сразу снимаю сковороду с огня и переливаю полученное масло в другую миску. Вкус и аромат такого масла – насыщенный, приятно ореховый, цвет янтарный. После охлаждения масло белеет и сбивается как обычное.

Также заранее готовлю "сухую" карамель.

Грею сахар в сотейнике, довожу до карамельного цвета и добавляю сливки. Постоянно помешивая, увариваю "до густой капли", добавляю масло и охлаждаю.

В охлажденный Бернуазет добавляю сахар, по одному яйцу, немного взбиваю. Затем добавляю сливки, муку с разрыхлителем, полчайной ложки молотого кофе и щепотку корицы.

Замешиваю тесто и выкладываю его в форму для кекса

С помощью кондитерского мешка добавляю карамель – лучше не слишком глубоко, почти под самый верх.

Выпекаю при 170°C 40–45 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой.

Немного охладевший кекс поливаю шоколадом. Добавляю украшения по своему вкусу!

Приятного аппетита.