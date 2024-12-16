Невероятный кекс БерНуазет с карамелью: рецепт
Кроме традиционных рецептов, я люблю экспериментировать — например, в этом случае, использовав "ореховое" сливочное масло. Оно придает особый аромат блюдам.
К рецепту:
4 яйца
90 г сахара + 10 г ванильного
200 г масла 82,5%
200 г сливок 30%
320 г муки
8 г разрыхлителя
щепотка соли
молотый кофе и щепотка корицы
~180 г карамели (120 г сахара, 100 г сливок + 15 г масла)
60 г молочного шоколада
20 г масла без запаха
Готовлю БерНуазет или "ореховое" масло:
К горячей сковороде добавляю масло. Оно тает и начинает пениться. Постоянно помешиваю деревянной лопаткой на среднем огне, довожу масло до золотистого цвета, а образовавшиеся хлопья белка — до румяного. Сразу снимаю сковороду с огня и переливаю полученное масло в другую миску. Вкус и аромат такого масла – насыщенный, приятно ореховый, цвет янтарный. После охлаждения масло белеет и сбивается как обычное.
Также заранее готовлю "сухую" карамель.
Грею сахар в сотейнике, довожу до карамельного цвета и добавляю сливки. Постоянно помешивая, увариваю "до густой капли", добавляю масло и охлаждаю.
В охлажденный Бернуазет добавляю сахар, по одному яйцу, немного взбиваю. Затем добавляю сливки, муку с разрыхлителем, полчайной ложки молотого кофе и щепотку корицы.
Замешиваю тесто и выкладываю его в форму для кекса
С помощью кондитерского мешка добавляю карамель – лучше не слишком глубоко, почти под самый верх.
Выпекаю при 170°C 40–45 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой.
Немного охладевший кекс поливаю шоколадом. Добавляю украшения по своему вкусу!
Приятного аппетита.