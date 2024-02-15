Незабываемые комедийные фильмы, которые можно просматривать множество раз

UAportal рассказал о лучших комедийных фильмах, выпущенных между 2018 и 2020 годами, которые гарантированно смогут развеселить кого угодно. От остросюжетных комедий до романтических историй, заставляющих задуматься, эти фильмы предлагают множество юмора и развлечений.

Видео дня

"Джентльмены"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Комедия, криминал, боевик

Страна производства: Великобритания, США

Продолжительность: 113 минут

Год: 2019

Главный продюсер: Гай Ричи

"Джентльмены" рассказывает об американском эмигранте Микки Пирсоне, который построил в Лондоне высокодоходную империю марихуаны. Когда появляется новость о том, что Микки намерена продать свой бизнес, на его империю охотятся разные преступные организации и миллионеры. Действие фильма разворачивается в подпольном мире британской преступности и знакомит с разнообразными эксцентричными персонажами, среди которых частный детектив Флетчер и несколько безжалостных гангстеров.

"Дэдпул 2"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр Комедия, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 119 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: Саймон Кинберг

Фильм "Дэдпул 2" рассказывает о приключениях остроумного наемника Уэйда Уилсона, также известного как Дедпул. После личной потери Уэйд формирует команду из неизвестных мутантов под названием X-Force, чтобы спасти молодого мутанта по имени Рассел Коллинз от киборга по имени Кейбл, который путешествует во времени, чтобы уничтожить его.

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"Зависнуть в Палм-Спрингс"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Комедия, фэнтези, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 90 минут

Год: 2020

Главный продюсер: Энди Семберг

История рассказывает о Найлзе, беззаботном госте свадьбы, который оказывается в бесконечной временной петле на свадьбе в Палм-Спрингс. Проживая один и тот же день снова и снова, он знакомится с Сарой, сестрой невесты, также оказавшейся в ловушке времени. Вместе они путешествуют по бесконечной петле, делая попытки вырваться на свободу, одновременно открывая для себя собственные пути для развития и отношений.

"Половина всего"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Комедия, драма, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 104 минуты

Год: 2020

Главный продюсер: Энтони Брэгман

Фильм рассказывает о старшекласснице Элли Чу, успешной ученице школы, известной за свой ум и писательские способности. Когда застенчивый спортсмен Пол Мански просит ее помочь написать любовное письмо своей любимой Астер Флорес, Элли неохотно соглашается. По мере того как разворачивается история, Элли начинает испытывать чувство к Астеру, что приводит к сложному любовному треугольнику.

"Борат 2"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 95 минут

Год: 2020

Главный продюсер: Саша Барон Коэн

"Борат 2" продолжает приключения журналиста-сатирика Бората Сагдиева. После того как его предыдущий документальный фильм обесчестил родную страну, Борат получает задачу восстановить репутацию Казахстана, доставив особый подарок американскому вице-президенту Майку Пенсу.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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