Нежное домашнее печенье с вареньем: тает во рту

Мамино печенье

Один из самых нежных курабье с паповым вареньем

Я обожаю готовить вместе с мамой – для меня это очень ценно, и приятно.

К печенью:

-200г масла 82.5%

-10г ванильного сахара

-85г сахарной пудры

-1 большое яйцо (60г)

-240г муки

-30г кукурузного крахмала

-5г разрыхлителя по желанию

150-180г или кусочков фруктов из варенья или густое повидло.

Мягкое масло и сахарную пудру хорошо взбиваю в планетарном миксере, до побеления смеси, добавляю целое большое яйцо -60г или 60г белка, и еще сбиваю пару минут.

(если яйцо маленькое возьмите тогда целое яйцо и 1 желток – так тоже будет хороший результат)

муку смешиваю с крахмалом и разрушителем и просеиваю через сито (если нет крахмала – можно заменить его просто мукой).

во взбитое масло добавляю в несколько приемов муку.

Перемешивать нужно легко и недолго, чтобы не "затянуть" глютен.

Можно делать это сменной лопаткой на комбайне или просто вручную!

перевожу тесто в кондитерский мешок с широкой насадкой "звездочка". Выпускаю на противень, застеленный пергаментом, в середине печенья смоченным в воде пальцем делаю углубление. Выкладываю туда кусочки абрикоса из варенья или ваше любимое кисленькое густое повидло!

Не забывайте, что между печеньем должно быть по 2-3 см свободного пространства, чтобы не слиплось!

ставлю уже в разогретую до 175-180 градусов духовку и выпекаю 15-18 мин.

Печенье должно быть приятно румяным, следите за своей духовкой, очень долго держать не надо.

Когда остынет – приятное, нежное и маслянистое печенье вас очень порадует!

тесто может немного туговато выпускаться из мешка – это все же не крем, но это ок!

я добавил разрыхлитель, потому что результат немного лучше с ним!

Удачных вам рецептов, дорогие!

Обнимаю.