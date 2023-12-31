Никогда не делайте этих 5 вещей перед путешествием: От чего нужно отказаться

Существуют древние приметы, которые предостерегают от определенных действий, прежде чем отправляться в путешествие. UAportal рассказал, каких действий избегали наши предки, чтобы предотвратить несчастье.

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Не мыть голову и не принимать ванну

Не рекомендуется мыть голову непосредственно перед поездкой. Наши предки верили, что это вызывает несчастье и делает человека уязвимым к отрицательным силам. Чтобы защититься от потенциальных опасностей, рекомендовалось мыть голову за день до поездки или по прибытии к месту назначения.

Никаких возвратов посреди путешествия

Если вы случайно забыли что-нибудь дома, категорически не рекомендуется возвращаться назад после начала путешествия. Рационально, возвращение с полпути не только тратит время, но и истощает ценную энергию. Поэтому перед тем, как отправляться в путь, лучше убедиться, что ничего не осталось позади.

Переступать порог левой ногой

Переступание порога левой ногой доставляет неприятности и притягивает отрицательную энергию. И наоборот, считается, что правая нога приносит удачу и положительную энергию. Для того чтобы обеспечить беспрепятственное и беспроблемное путешествие, рекомендуется переступать порог правой ногой, произнося при этом молитву о безопасном путешествии.

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Избегайте шитья и ремонта вещей

Согласно приметам, заниматься шитьем или ремонтом непосредственно перед путешествием может привести к значительным неприятностям, поскольку это может символизировать сшивание ряда несчастливых событий. Если на блузке, предназначенной для путешествия, случайно оторвалась пуговица, рекомендуется не пришивать ее назад, а лучше переодеться.

Сохраняйте планы путешествия в тайне

Воздержитесь от того, чтобы делиться деталями своих планов с малознакомыми или вообще незнакомыми людьми. Наши предки верили, что зависть или недоброжелательность посторонних могут навлечь несчастья и неприятности в пути. Лучше ограничить знания о своих планах путешествия кругом родных и близких. Помните, чем меньше людей знают о ваших намерениях, тем меньше шансов столкнуться с трудностями.

Напомним, мы уже писали, что нужно для поездок.

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