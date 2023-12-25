Никогда не возвращайте пустую посуду: Советы, как избежать неудачи

Посуда – это больше, чем просто предметы обихода, которыми мы пользуемся каждый день. Он олицетворяет благополучие, гостеприимство и уют. UAportal рассказывает, почему важно относиться к посуде с уважением и знать определенные правила и приметы, которые помогут избежать неприятностей и привлечь удачу.

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Согласно народной мудрости, возвращать пустую посуду считается неблагоприятной приметой. Этот поступок может принести несчастье как нам самим, так и тому, кому мы возвращаем вещи.

Почему не стоит возвращать пустую посуду?

Пустая посуда традиционно считается символом бедности, дефицита и несчастья. Возвращая такую посуду, мы якобы говорим: "Мне нечем с тобой поделиться", что может быть оскорбительным для человека, любезно угостившего нас или ссудившего свою посуду. Более того, это ставит под угрозу собственное благополучие и богатство.

Почему не стоит хранить в доме чужую посуду?

Согласно давнему поверью, хранение чужой посуды в доме может привести к финансовым неурядицам. Поэтому рекомендуется как можно скорее возвращать его владельцам. Подумайте о том, чтобы положить туда конфеты, печенье, фрукты или другие вкусности. Этот жест показывает благодарность, уважение и делится вашим собственным счастьем и добротой.

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Есть еще несколько примет и правил, связанных со столовой посудой, о которых важно знать:

1. Держать на столе пустую посуду считается неблагоприятной приметой, поскольку она символизирует финансовые трудности и бедность. Чтобы противостоять этому поверью, желательно оставлять на столе хотя бы одну емкость с чем-нибудь вкусненьким.

2. Воздержитесь от еды из треснувшей или сколотой посуды, поскольку считается, что она приносит болезни, раздор и несчастье в семью. Такую посуду лучше выбросить.

3. Никогда не предлагайте пустую чашку другому человеку, поскольку это может привлечь негативную энергию и повлиять как на ее финансовые дела, так и на личную жизнь. Вместо этого наполните чашку конфетами или сладостями. Если вам дают пустую чашку, попросите у дарителя несколько монет или угостите его чем-нибудь.

4. Плохой приметой также считается дарение пустых бутылок. Бутылки лучше выбрасывать или перерабатывать.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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