Новая клавиатура Surface Pro от Microsoft: что известно об устройстве

Компания Microsoft представила инновационное дополнение к своей линейке: новую клавиатуру Surface Pro. UAportal рассказал, что она отличается жирными клавишами с подсветкой символов, цель улучшить читабельность текста и уменьшить нагрузку на глаза пользователей.

По сравнению со своими предшественниками, эта клавиатура может похвастаться гораздо более яркой подсветкой, что обеспечивает лучшую видимость символов, особенно в условиях недостаточного освещения. Стоит отметить, что она будет изначально доступна на английском языке и в ограниченном количестве регионов, в частности в США и Канаде.

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Особенностью новой клавиатуры является использование адаптивной клавиши Copilot, которая сотрудничает с чат-ботом с искусственным интеллектом. Эта усовершенствованная функция позволяет пользователям удобно получать доступ к различным опциям и без особого труда задействовать Copilot.

Также можно активировать такие функции, как живые субтитры или прибавки, и чат-бот с искусственным интеллектом быстро выполнит эти команды.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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