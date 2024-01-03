Новинка от Samsung: Что ожидать от планшета Galaxy Tab Active 5

В недавних утечках информации о будущем устройстве Samsung, Galaxy Tab Active 5, появились сведения о его дизайне и технических характеристиках. Ожидается, что планшет будет представлен в черном и зеленом цветах и унаследует внешний вид своего предшественника Galaxy Tab Active 4. Об этом рассказал UAportal.

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Что нового?

В частности, у него будет защита по стандартам MIL-STD-810H и IP68, что гарантирует долговечность и устойчивость к пыли и влаге. Устройство также будет поддерживать стилус и будет предлагать широкий спектр возможностей подключения, включая порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников.

Технические характеристики

В Galaxy Tab Active 5 будет установлен процессор Exynos 1380. Он будет работать в паре с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, обеспечивая достаточную мощность для многозадачности. Пользователи могут выбрать между 128 ГБ или 256 ГБ памяти, что обеспечит достаточно места для файлов и приложений.

Устройство питается от аккумулятора емкостью 5050 мАч, что обеспечивает длительное время работы. С точки зрения связи, пользователи могут рассчитывать на совместимость с 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC и GPS, что обеспечит бесперебойную связь и навигацию.

Когда ждать?

Что касается даты выпуска, Samsung еще не объявила официальный график запуска Galaxy Tab Active 5. Однако есть предположение, что планшет может дебютировать вместе с Galaxy XCover 7 в первом квартале 2024 года. Любители с нетерпением ждут дальнейших обновлений от Samsung относительно доступности этого надежного, но усовершенствованного устройства.