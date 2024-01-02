Новинки от Huawei Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra: Стоит ли покупать

Компания Huawei представила свою новую линейку смартфонов, серию Nova 12. Среди самых ярких моделей – Huawei Nova 12 Pro и Huawei Nova 12 Ultra. Эти устройства оснащены передовыми функциями, такими как чипы Kirin, спутниковая связь и поддержка переменной диафрагмы. UAportal рассказывает подробнее о новинках.

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Дисплей

И Nova 12 Pro, и Nova 12 Ultra могут похвастаться потрясающим изогнутым дисплеем диагональю 6,76 дюйма с OLED-матрицей с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Экран также имеет характерный вырез для камеры в форме таблетки, в котором размещены два фронтальных датчика. Хотя Nova 12 Ultra оснащен защитным стеклом Kunlus, конкретное стекло, используемое в версии Pro, остается неизвестным.

Процессор

В Huawei Nova 12 Pro работает мощный процессор Kirin 8000, в то время как Nova 12 Ultra получит чип Kirin 9000SL. Эти смартфоны также поддерживают связь 5G и предлагают поразительные характеристики с 12 ГБ оперативной памяти и накопителями до 1 ТБ.

Аккумулятор и новые возможности

Оба устройства оснащены аккумулятором емкостью 4600 мАч с возможностью быстрой зарядки 100 Вт. Примечательно, что серия Nova 12 демонстрирует поддержку спутниковой связи вместе с подэкранными сканерами отпечатков пальцев, поддержкой двух SIM-карт, разблокировкой лицом и Bluetooth 5.2 с кодеками AAC, SBC и LDAC.

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Камера

Huawei Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra оснащены одинаково поразительным набором камер. Задняя камера состоит из 50-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и макромодуля. Особенностью основной камеры является переменная диафрагма от f/1.4 до f/4.0, что обеспечивает удобное 2-кратное оптическое и 5-кратное цифровое масштабирование.

На передней панели пользователи могут наслаждаться 60-мегапиксельной основной широкоугольной селфи-камерой и 8-мегапиксельной портретной камерой. Широкоугольный датчик имеет диафрагму f/2.4 с поддержкой автофокуса, а портретный датчик имеет диафрагму f/2.2.

Когда ждать

Huawei Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra будут доступны в Китае с 12 января. Nova 12 Pro будет стоить от $560, а Nova 12 Ultra – от $658. Благодаря впечатляющим техническим характеристикам и отличным возможностям камеры эти смартфоны намерены оказать значительное влияние на рынок.

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