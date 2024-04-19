Новородные приметы, свидетельствующие о скорее замужестве

Каждая девушка мечтает надеть белое свадебное платье и встретить своего прекрасного принца. UAportal поделился поверьями, которые, по мнению наших предков, свидетельствуют о скорее замужестве.

Поиск букета цветов

Поверье, связанное с букетами, состоит в том, что если вы случайно найдете где-то цветы, то можете быстро встретить своего будущего мужа. Однако не рекомендуется принимать его, поскольку он может нести в себе отрицательную энергетику.

Знакомство с парнем в четверг

Хотите встретить жениха – познакомьтесь с мужем в четверг. Наши предки считали, что есть вероятность того, что этот человек станет любовью вашей жизни и со временем сделает вам предложение.

Читайте также: Два признака, которые указывают, что партнер действительно вас любит: советы психолога

Поймать букет на свадьбе

Конечно, если вам удастся поймать букет невесты, это не значит, что вы выйдете замуж за месяц. Однако среди девушек, присутствовавших на свадьбе, вы это сделаете первой. Шансы увеличиваются еще больше, если это был букет пионов.

Позаботьтесь о будущей невесте

Если вы хотите поскорее выйти замуж, попросите обрученную подругу помочь перешить ее свадебное платье. Считается, что эта традиция приближает вашу собственную женитьбу. Более того, шансы на успех растут, если вы возьмете с собой шпильку или иглу, которой шили платье.

Хотите замуж? Потанцуйте с будущим женихом

Эффективным ритуалом для привлечения вашего будущего супруга является получение разрешения от невесты потанцевать с ее женихом. А если он сам пригласит вас на танец, ваши шансы выйти замуж резко возрастут.

Ранее специалисты назвали признаки склонных к насилию людей и сказали, как узнать, является ли ваш партнер абъюзером.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!