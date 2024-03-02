Новые горизонты для контента: что известно о создании стоковых фотографий из Generative AI от iStock

Сотрудничество между известным медиапровайдером Getty Images и технологическим гигантом NVIDIA привело к новой разработке в сфере — стоковое фотографии. UAportal рассказал, что недавно запущенная платформа Generative AI by iStock использует возможности искусственного интеллекта для создания качественных изображений исключительно на основе текстовых подсказок.

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Особый подход

Основываясь на базе предыдущего сервиса Generative Getty Images, Generative AI by iStock специализируется на создании стоковых изображений для фотобиблиотек. Эта инновационная платформа опирается на передовую модель NVIDIA Picasso, обученную исключительно на большой коллекции изображений из каталогов Getty и iStock.

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Повышение эффективности

Одна из основных задач этого инструмента – повысить эффективность работы фрилансеров и малого бизнеса, предоставляя мгновенное решение для выбора соответствующих стоковых фотографий. С помощью простых текстовых описаний пользователи могут создавать уникальные изображения, точно соответствующие желаемому контенту.

Цены и будущие усовершенствования

За доступ к сервису пользователи платят $14,99 за 100 подсказок, каждая из которых генерирует четыре разных изображения. Кроме того, платформа намерена внедрить дополнительные функции, такие как ретуширование фотографий с помощью искусственного интеллекта и расширение исходной рамки изображений.

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