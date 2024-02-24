Новый iPhone SE получит Dynamic Island и вертикальный блок камеры: Что известно

Будущий iPhone SE может иметь интересные особенности дизайна. UAportal рассказал, что его дизайн будет похож на iPhone 14. UAportal рассказывает больше об этом смартфоне.

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По словам @MajinBuOfficial, опубликовавшего в социальных сетях рендеры будущего iPhone SE, его дизайн значительно отличается от ожидаемого. Смартфон будет вырезать Dynamic Island вместо толстой рамки или привычной "моноброви", которую можно было увидеть на предыдущих моделях, таких как iPhone XR. Этот новый подход должен повысить визуальную привлекательность iPhone SE.

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Интересно, что дизайн основной камеры iPhone SE, похоже, черпает вдохновение из изображений будущего iPhone 16. Блок камеры, как и флагман, будет размещен в вертикальном блоке. Однако в отличие от iPhone 16 с его двойной камерой, iPhone SE будет оснащен одним датчиком.

Важно отметить, что эти слухи еще не были официально подтверждены. Кроме того, учитывая привычку Apple исследовать многочисленные прототипы, окончательный дизайн iPhone SE все еще может изменяться.

Следует упомянуть, что выпуск нового iPhone SE ожидается в 2025 году.

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