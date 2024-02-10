Новый смартфон от компании OPPO: Что известно об устройстве

UAportal рассказал, что OPPO, известный производитель смартфонов, готовится к выпуску своей последней модели, Reno 11 F. Ажиотаж вокруг устройства вырос, поскольку оно появилось на официальном индонезийском веб-сайте компании, и на него даже можно оформить предварительный заказ. Хотя цена и подробные технические характеристики еще не объявлены, появилось несколько слухов, которые проливают свет того, что мы можем ожидать от этого будущего смартфона.

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Что известно

Можно ожидать отличного визуального опыта благодаря 6,7-дюймовому AMOLED-дисплею Reno 11 F. Панель имеет разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц и поддерживает 10-битную глубину цвета, обещающую яркое и плавное изображение.

Устройство работает на чипсете MediaTek Dimensity 7050 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и накопителем UFS 2.2, что обеспечивает плавную работу и эффективную многозадачность. Смартфон получит тройную камеру, состоящую из 64-мегапиксельного основного датчика, 8-мегапиксельного объектива и 2-мегапиксельного объектива.

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Фронтальная камера, как ожидается, будет 32-мегапиксельной для съемки качественных селфи. Кроме того, Reno 11 F будет оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, что обеспечит пользователям расширенную функциональность и быструю подзарядку.

Еще больше повышая привлекательность устройства, OPPO Reno 11 F предлагает защиту IP65, что делает его устойчивым к воде и пыли, обеспечивая пользователям безопасность. Кроме того, пользователи могут ожидать включения подэкранного сканера отпечатков пальцев для эффективной и безопасной разблокировки.

С точки зрения программного обеспечения смартфон будет работать на операционной системе Android 14, адаптированной к пользовательскому интерфейсу ColorOS 14. Это обеспечит пользователям бесперебойный и интуитивно понятный пользовательский опыт.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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