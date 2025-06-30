Есть продукты, которые люди едят, когда хотят сделать свое питание более качественным, немного взять себя в руки и улучшить состояние и форму, но они обманчивы и это так часто встречается, что решила сделать пост.

1. Смесь орешков и изюма или сухофруктов. Просто тонна калорий: сахар и жир.

2. Сухарики Как часто я слышу "а да возьмем сухарики а потому не от них поправляются".

3. Сыр) есть не буду каши картофель, буду сыр с вином желательно) сыр это продукт богатый жиром, его или обожают или ненавидят) я рекомендую использовать натир или как десерт и воспринимать как десерт.

4. Гранола. Овсянка запеченная в меду. Действительно сладко, поэтому желательно немного и не часто.

5. Протеиновые батончики или "хелси бары" Очень трудно увидеть и хороший состав Прям один на 20 шт.

Обманчивы полезные продукты: как мы себя обманываем

Фрагмент из моей лекции о базочке о еде, составе продуктов и нормах и мифах.