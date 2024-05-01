Обновленная версия iOS 17.4: что изменилось для жителей ЕС

Apple официально представила обновленную версию iOS 17.4 после продолжительного тестирования. В результате это принесло несколько значительных изменений, в частности, по App Store и фирменным приложениям в Европейском Союзе, чтобы отвечать требованиям Закона о цифровых рынках. UAportal рассказал подробнее об этих изменениях.

Изменения касаются только стран Европейского экономического пространства.

В частности, iPhone в Европе получил новые интересные функции. Одной из них является возможность доступа к альтернативным магазинам приложений, что дает им большую автономию в выборе.

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Кроме того, среди новшеств iOS 17.4 – инновационные методы оплаты подписки и возможность выбора веб-браузера по умолчанию. Эти изменения направлены на улучшение пользовательского опыта и расширение доступных опций.

Сервисы потоковой передачи игр, включая Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce NOW, получили разрешение на присутствие в App Store, что расширяет возможности для игровых фанатов. iOS 17.4 демонстрирует ряд новых смайликов, транскрипции подкастов, усовершенствованный браузер Safari и улучшенные настройки функции защиты от похищенных устройств. Обновление также устраняет множество системных ошибок.

Относительно доступности, обновление iOS 17.4 имеет значительный размер файла – около 2 ГБ. Apple уже приступила к развертыванию на всех поддерживаемых моделях iPhone, и пользователи могут удобно проверить наличие обновлений через беспроводную сеть (OTA) в настройках своего устройства.

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