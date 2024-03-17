Обрезка ремонтантной малины весной: как собрать два урожая за сезон

Ремонтантная малина приобретает все большую популярность благодаря своей способности плодоносить дважды за сезон. В отличие от обыкновенной малины, ремонтантные сорта плодоносят и на однолетних побегах.

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Эта уникальная особенность обеспечивает непрерывное плодоношение и потенциал для получения двух урожаев за сезон – летом и осенью. UAportal рассказывал, что для максимизации урожайности обоих урожаев необходима правильная техника обрезки весной.

Однако, прежде чем углубляться в методы обрезки, давайте рассмотрим преимущества ремонтантной малины:

Размер и долговечность. Ремонтантная малина дает более крупные, более плотные ягоды, которые менее подвержены повреждениям во время транспортировки и лучше сохраняют форму по сравнению с обычной малиной.

Улучшенный вкус. Вкус ремонтантной малины отличный, а сладость зависит от климата и погодных условий. Более солнечная среда, как правило, дает более сладкие плоды.

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Устойчивость к вредителям. Более поздний урожай этой малины помогает минимизировать проблемы с вредителями, такими как малиновый долгоносик, малиновый жук и стеблевая муха.

Устойчивость к болезням. Особый режим ухода за ремонтантной малиной, предполагающий полное удаление после одного осеннего сбора урожая, сводит на нет возможность передачи болезней.

Чтобы добиться потенциала двух урожаев, ремонтантная малина требует специфической техники обрезки весной. Вот три метода, каждый из которых дает разный результат:

Один осенний урожай

Это самая простая техника обрезки. Поскольку основной урожай развивается на молодых побегах, побеги прошлогодние следует обрезать до уровня земли ранней весной до или вскоре после того, как начнут прорастать почки. Летом рекомендуется прореживать молодые побеги малины, оставляя на кустах самые сильные.

Летние и осенние урожаи

Для тех, кто хочет получить плоды на протяжении всего лета и значительный осенний урожай, способ обрезки аналогичен обычной малине. Ранней весной слегка укоротите прошлогодние побеги и удалите все старые, сломанные или больные. Такой подход позволяет ягодам созревать на прошлогодних побегах в течение лета, а на новых побегах – осенью. Однако осенний урожай может быть не столь обильным, как при одноразовом сборе.

Чтобы оптимизировать потенциал двух урожаев, очень важно удалять прошлогодние побеги сразу после того, как они дали весь урожай, чтобы начать второй цикл созревания ягод. Кроме того, необходим тщательный уход, включая полив во время цветения и налива ягод, а также соответствующее внесение удобрений, особенно после первого урожая.

Для достижения компромисса между небольшим летним урожаем без ослабления малины и обильным осенним урожаем требуется особый подход к обрезке. Весной прошлогодние побеги обрезают до высоты 50-60 см над землей. Эти побеги дадут небольшое количество ягод летом. После сбора летнего урожая эти побеги следует оперативно срезать, чтобы дать возможность новым побегам плодоносить в течение осени.

Учтите, что летний урожай ремонтантной малины может отложить осенний сбор урожая примерно на две недели. В районах, подверженных ночным заморозкам, существует риск повреждения второго урожая. В таких случаях в северных регионах целесообразно отдать предпочтение единственному осеннему сбору урожая. Однако в южных регионах, где температуры остаются благоприятными в сентябре и октябре, сбор двух урожаев вполне возможен.

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