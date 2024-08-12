Обрезка смородины: как сохранить здоровье и плодородие растений

UAportal подготовил советы по обрезке смородины. Садоводам важно сосредотачиваться на чистке, подкормке и защите кустов от вредителей и болезней.

Обрезка кустов имеет немаловажное значение для содействия оптимальному плодоношению. Однако перед тем как начать ее проводить, желательно осмотреть растение на выявление каких-либо признаков болезней или вредителей.

В идеале кусты смородины следует обрезать до того, как почки начнут набухать. С помощью секатора найдите и удалите все подмерзшие, засохшие, сломанные или искривленные ветви. Удалите все сорняки, которые могут заполонить растение. Избавьтесь от старых, коричневых побегов, которые чрезмерно уплотняют куст.

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Далее проведите формующую обрезку, оставив на побегах около 5 почек и обрезав оставшиеся боковые отростки. Для красной и белой смородины, плодоносящей в течение нескольких лет, полезно хранить как старые, так и новые побеги. Однако любые поврежденные или непригодные для использования ветки можно удалить.

Если вы заметили набухшие почки, это свидетельствует о заражении почечным клещом. Быстро удалите поражение, пока вредители не распространились по всему кусту.

При обрезке обязательно осматривайте сердцевину среза. Темный цвет может свидетельствовать об атаке смородиновой плодожорки.

Для дальнейшей поддержки роста кустов смородины подпитывайте их богатыми питательными веществами удобрениями, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Следуйте рекомендованной дозировке, указанной на упаковке продукта.

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