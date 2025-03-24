Очень шоколадное мраморное печенье

Иногда мне хочется чего-то очень шоколадного, да еще со стаканом холодного молока - мммм.

Ловите простой рецепт:

-130г масла 82.5%

-2 яйца

-180г сахара

-170г муки

-50г какао

-50-80г шоколада

-10г разрыхлитель

-70-80г сахарной пудры

масло комнатной температуры взбиваю с сахаром и яйцами, практически до растворения сахара; при желании можно добавить еще экстракт ванили.

к маслу добавляю просеянную муку вместе с какао и разрыхлителем, добавляю шоколад (у меня в каплях, но можно и крошку).