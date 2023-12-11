Одни из самых дорогих: Топ-5 автомобилей. Фото

UAportal рассказал о пятерке самых дорогих автомобилей. Узнайте о непревзойденной элегантности и инженерном мастерстве этих автомобильных чудес.

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Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire удерживает титул самого дорогого автомобиля в мире. Этот элегантный и роскошный автомобиль стоимостью 19 миллионов долларов воплощает элегантность и эксклюзивность. Уникальный дизайн и мощный двигатель делают его самым лучшим выбором для элитных коллекционеров.

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Pagani Zonda HP Barchetta

Pagani Zonda HP Barchetta занимает второе место среди самых дорогих автомобилей, его стоимость составляет 17,5 миллиона долларов. Этот суперкар, выпущенный ограниченной серией, обладает мощным двигателем V12 и особым аэродинамическим дизайном. Только три из этих потрясающих автомобилей были выпущены, что придает ему эксклюзивность и привлекательность среди коллекционеров и энтузиастов.

Rolls Royce Sweptail

Rolls-Royce Sweptail, цена которого составляет потрясающие 13 миллионов долларов, удерживает четвертую позицию как один из самых дорогих автомобилей, когда-либо построенных. Этот роскошный автомобиль был построен по заказу клиента, имеет панорамную стеклянную крышу, деревянный интерьер ручной работы и уникальный дизайн, напоминающий дизайн яхт.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci является одним из самых дорогих автомобилей в мире с ценой в 9 миллионов долларов. С великолепным 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами и мощностью 1577 лошадиных сил, этот шедевр с ограниченной серией воплощает непревзойденную мощность и эксклюзивность.

Mercedes-Benz Maybach Exelero

Mercedes-Benz Maybach Exelero занимает пятую позицию с ценой в 8 миллионов долларов. Этот впечатляющий изысканный внешний вид и двигатель V12 с двойным турбонаддувом обеспечивает гармоничное сочетание удивительного комфорта и впечатляющей скорости. Exelero остается символом автомобильного совершенства и художественного дизайна, который ценят привередливые ценители.

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