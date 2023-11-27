Свиньи играют важную роль в сельском хозяйстве, в частности, благодаря своей решающей роли в питании многих стран, где свинина занимает ведущее место. UAportal подготовил подборку интересных фактов об этих животных.

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Грязевые ванны для свиней

Свиньи – не просто неряшливые животные, они используют грязевые ванны как разумную стратегию. Валяние в грязи служит защитным механизмом против паразитов.

Когда грязь высыхает, она уносит с собой вредных насекомых, что позволяет свиньям эффективно бороться с паразитами. Кроме того, грязевые ванны защищают кожу от комаров и обеспечивают освежающую прохладу в жаркую погоду.

Выдающийся интеллект

Исследования показали, что свиньи являются одними из самых умных существ на нашей планете. Разнообразные эксперименты и тесты продемонстрировали, что их когнитивные способности превосходят даже когнитивные способности собак. Эти выводы подчеркивают уровень интеллекта, которым владеют эти сельскохозяйственные животные.

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Универсальное использование

Домашние свиньи играют немаловажную роль в сельском хозяйстве, причем каждая часть их тела имеет свое предназначение. В частности, их мясо служит источником пищи, а щетина используется для производства кистей.

Кроме того, экстракт поджелудочной железы является ценным сырьем для фармакологии. А карликовые свиньи приобретают все большую популярность как домашние любимцы.

Меры предосторожности при приготовлении

Свинина, богатая паразитом, требует тщательной кулинарной обработки для обеспечения безопасности. Следует категорически избегать потребления сырого мяса, чтобы предотвратить различные инфекционные и паразитарные заболевания. Соблюдение правильной термической обработки имеет решающее значение для уменьшения рисков для здоровья, связанных с потреблением свинины.

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