Одно из самых известных заведений в мире: интересные факты о Гарвардском университете
Гарвардский университет, один из самых известных во всем мире, имеет увлекательную историю. С момента своего основания в 1636 году университет был известен как ведущий центр образования и исследований. UAportal рассказывает факты об одном из самых престижных университетов.
Джон Гарвард, первый благотворитель университета
Университет получил свое название в честь Джона Гарварда. Этот молодой священник оказался щедрой личностью и завещал свою библиотеку и половину своего имущества университета. Его щедрость заложила основу для дальнейшего развития Гарварда.
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Выдающиеся выпускники
Гарвард может похвастаться выдающимся списком выпускников, среди которых восемь президентов США, такие как Барак Обама и Джон Кеннеди, а также многочисленные бизнесмены, нобелевские лауреаты и лауреаты Пулитцеровской премии. Разветвленная и влиятельная сеть выпускников является свидетельством наследия университета.
Высокоселективный процесс вступления
Процесс вступления в Гарвард очень конкурентен. Ежегодно туда поступает не более 5% абитуриентов. Талантливые и способные студенты со всего мира стремятся получить место на престижной бакалаврской программе.
Акцент на государственной службе
Гарвард придает приоритет государственной службе и прививает своим студентам чувство социальной ответственности. В силу различных программ и инициатив университет способствует общественному прогрессу.
Напомним, представители ТЦК и СП могут вручить повестки студентам.
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