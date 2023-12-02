Гарвардский университет, один из самых известных во всем мире, имеет увлекательную историю. С момента своего основания в 1636 году университет был известен как ведущий центр образования и исследований. UAportal рассказывает факты об одном из самых престижных университетов.

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Джон Гарвард, первый благотворитель университета

Университет получил свое название в честь Джона Гарварда. Этот молодой священник оказался щедрой личностью и завещал свою библиотеку и половину своего имущества университета. Его щедрость заложила основу для дальнейшего развития Гарварда.

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Выдающиеся выпускники

Гарвард может похвастаться выдающимся списком выпускников, среди которых восемь президентов США, такие как Барак Обама и Джон Кеннеди, а также многочисленные бизнесмены, нобелевские лауреаты и лауреаты Пулитцеровской премии. Разветвленная и влиятельная сеть выпускников является свидетельством наследия университета.

Высокоселективный процесс вступления

Процесс вступления в Гарвард очень конкурентен. Ежегодно туда поступает не более 5% абитуриентов. Талантливые и способные студенты со всего мира стремятся получить место на престижной бакалаврской программе.

Акцент на государственной службе

Гарвард придает приоритет государственной службе и прививает своим студентам чувство социальной ответственности. В силу различных программ и инициатив университет способствует общественному прогрессу.

Напомним, представители ТЦК и СП могут вручить повестки студентам.

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