OPPO Watch X на базе WearOS дебютирует 29 февраля: что известно о новинке

UAportal рассказал, что компания OPPO в скором времени представит новое дополнение к своей линейке смарт-часов – OPPO Watch X. Недавно часы появились на малайзийском сайте производителя, и их запустят в продажу 29 февраля. OPPO Watch X с операционной системой WearOS, предложит пользователям безупречный и интуитивно понятный интерфейс.

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Хотя конкретных деталей об OPPO Watch X пока нет, смарт-часы могут иметь сходство с OnePlus Watch 2. Это означает, что можно ожидать изящный дизайн с круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, который обеспечит яркое и четкое изображение.

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Часы, скорее всего, будут работать на процессоре Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, обеспечивающем плавную работу и скорость реакции. Кроме того, ожидается, что OPPO Watch X будет оснащен 2 ГБ оперативной памяти, что обеспечит эффективную многозадачность и бесперебойную работу приложений.

Любители фитнеса и люди, заботящиеся о своем здоровье, также будут рады узнать, что устройство будет оснащено множеством датчиков для отслеживания различных показателей здоровья. Это позволит пользователям контролировать свое самочувствие и следить за достижением своих фитнес-целей.

OPPO Watch X будет доступен с двумя вариантами ремешков: Mars Brown и Platinum Black. Это позволит пользователям персонализировать свой стиль и отвечать индивидуальным предпочтениям.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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