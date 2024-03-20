Ошибки, которых следует избегать при мытье обуви: народные приметы

В сфере предрассудков и фольклора обуви занимает важное место, сопровождаемое многочисленными приметами. Среди этих поверий особое внимание уделяют процедуре мытья ботинок. UAportal рассказал, что во время этого, казалось бы, обыденного дела часто допускают две типичные ошибки.

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Мытье чужой обуви

Фольклор утверждает, что очень важно чистить только свои ботинки. Ни при каких обстоятельствах нельзя мыть чужую обувь, несмотря ни на какие просьбы.

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Однако существует одно исключение из этого правила. Считается приемлемым вымыть обувь своего ребенка, протянув руку помощи взрослому родственнику, который по физическим ограничениям не может выполнить эту задачу самостоятельно.

Поверхностное полоскание обуви в луже

Запрещено полоскать обувь в луже. Согласно приметам, такая затея может навлечь на человека болезнь.

Поэтому, чтобы обеспечить свое благополучие, желательно терпеливо дождаться возможности почистить обувь влажной тряпкой. С практической точки зрения попытка вымыть обувь в грязной воде вряд ли даст удовлетворительные результаты.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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