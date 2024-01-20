Особенности наушников Buds 3: Что стоит знать о новинке OnePlus

OnePlus раскрыл некоторые ключевые особенности будущих беспроводных наушников Buds 3. Это было сделано в преддверии глобальной презентации, запланированной на 23 января. Детальнее рассказывает UAportal.

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Что известно

Среди главных особенностей нового продукта – возможность быстрой зарядки и время автономной работы. По словам представителей OnePlus, глобальная версия, как и модель для Китая, будет поддерживать быструю зарядку, что позволит пользователям наслаждаться 7 часами непрерывного воспроизведения музыки всего за 10 минут подзарядки. Кроме того, Buds 3 могут похвастаться поразительным временем автономной работы – около 44 часов.

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Шумоподавление

В дополнение к отличным характеристикам зарядки и аккумулятора, ожидается, что OnePlus Buds 3 будут оснащены усовершенствованной функцией активного шумоподавления (ANC). Кроме того, они будут работать по технологии Bluetooth 5.3, включающей кодек LHDC 5.0 и возможность беспроводной связи Hi-Res Audio.

OnePlus Buds 3 также будет иметь защиту от воды по стандарту IP55, что делает их устойчивыми к брызгам и поту, идеально подходящим для активного образа жизни. Что касается цены, то новинка будет доступна в Европе по цене 99 евро.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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