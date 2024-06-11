Особенности севооборота: чего избегать после выращивания картофеля

Чередование культур в огороде имеет решающее значение для поддержания плодородия почвы и получения максимального урожая. После посадки картофеля на одной грядке важно изменить культуру. UAportal подготовил рекомендации по севообороту на вашем огороде, чтобы обеспечить щедрый урожай.

Севооборот важны для получения здоровых и плодотворных урожаев на грядке. Повторная посадка картофеля на одном и том же участке более одного года может повредить не только картофелю, но и плодородию почвы.

Избегайте посадки помидоров, баклажанов, острого и болгарского перца, клубники, а также земляники. Эти растения восприимчивы к тем же возбудителям болезней и вредителей, что и картофель, в частности фитофтороза и колорадского жука.

Однако важно заполнить пустое пространство, оставленное картофельной грядкой, другими культурами. Бобовые, такие как фасоль, помогают восстановить минеральный баланс почвы, накапливая азот в своих корнях, а также предотвращают появление вредных организмов.

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Крестоцветные овощи, такие как редис, репа и хрен, можно высаживать после картофеля. Хрен быстро разрастается, поэтому следует помнить о его способности распространяться. Перед посадкой капусты посейте клевер, чтобы пополнить запасы необходимых микро- и макроэлементов.

Тыквенные культуры, такие как кабачки и патиссоны, хорошо растут после картофеля, в то время как огурцы и тыквы не рекомендуется высаживать после нее. Злаковые растения, такие как рожь и овес, можно высаживать в качестве сидератов перед зимними морозами. К приходу весны эти культуры обогатят почву ценными питательными веществами.

Напомним, мы уже писали, как правильно сажать и выращивать редис.

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