Особенности тренировок для 40+: что важно делать

Чем отличаются тренировки в 35-40 лет?

Тем, что ты чувствуешь, как прошли твои предыдущие 40 лет, были ли тренировки и здоровые привычки или нет. Здесь мы видим вывод о работе над собой. Она могла быть, а могла – нет. И это всё нормально.

Не надо зацикливаться на прошлом, есть сегодня и важно понять, что сегодняшние действия повлияют на 100% на то, как будет в 50+. Возможно ли начать в 40 – конечно! И это тоже нормально.

Будет ли тяжело? Да! Первые 2-3 недели. А потом наслаждение от изменений будет таким сильным, что уже не откажешься.

Что актуально:

✅ силовые упражнения а не кардио, кардио может быть и это хорошо, но больше силовых

✅ силовые со своим весом или дополнительной( резинки, гантели, что угодно)

✅ работа над глубокими мышцами спины и тазовым дном

✅ коррекция количества пассивного сиденья

✅ введение в рутину скраба и увлажнение тела

✅ коррекция рациона, уменьшение количества сладкого и мучных изделий

✅ постоянный контакт с гинекологом