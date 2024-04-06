Особый символизм веника и неблагоприятные дни для стирки: народные приметы об уборке

Фольклор оставил нам множество верований и примет, связанных с разными сферами жизни, в том числе и с поддержанием чистоты в доме. Когда-то к этим вековым традициям относились достаточно серьезно, и хотя некоторые из них сегодня могут показаться странными, они дают нам представление о предрассудках прошлого. UAportal рассказывает подробнее о них.

Уборка и дальняя дорога

Один из предрассудков, связанных с уборкой, касается отправления в дальний путь. Считалось, что выполнение домашних дел, таких как мытье полов, вытирание пыли или выбрасывание мусора, пока кто-то отсутствует, принесет несчастье и будет препятствовать его безопасному возвращению.

Веник

В древности веник имел важную символику, связанную с процветанием и благополучием. Чтобы привлечь счастье, деньги и удачу, было принято размещать веник ручкой вниз. Выметать мусор из-за порога считалось плохой приметой, поскольку считалось, что это выносит богатство из дома.

Дни, когда нельзя убирать

Понедельник, пятница и воскресенье считались плохими днями для уборки, поскольку считалось, что они дают негативные последствия и финансовые трудности. И наоборот, вторник, среда и четверг считались благоприятными, а суббота – идеальным днем.

Читайте также: Зачем рассыпать соль на пороге: приметы и предрассудки

Пыль

Согласно древним верованиям, вытирание пыли красной тряпкой притягивало в дом богатство и достаток. И наоборот, использование тряпок из старых вещей, таких как полотенца или футболки, имело противоположный эффект.

Когда нельзя выносить мусор

Считается недоброй приметой заниматься уборкой или выносить мусор вечером. Предки верили, что это лишает дом материального благополучия, потенциально навлекая бедность и несчастье.

Стирка белья

Предки считали, что среда – самый благоприятный день для стирки, поскольку он ассоциировался с удачей. Однако не рекомендовалось стирать после заката. Кроме того, распространенная примета предостерегала от стирки одеял в мае, поскольку считалось, что из дома уйдет член семьи.

Напомним, наши предки подмечали, что некоторые предметы, оставленные на столе, притягивают неприятности. UAportal рассказал, какие 6 вещей запрещено класть на стол.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !