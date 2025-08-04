Освежающий летний напиток из дыни и арбуза
Слаш – освежающий ледяной напиток или летний замороженный десерт родом из Сицилии, где его еще называют granita.
Я помню такие аппараты с детства. На море летом стояли большие цветные холодные емкости, которые влекли мой детский ум.
А теперь можно приготовить дома самостоятельно и здоровый натуральный десерт для детей, как в моем случае:
арбуз, мед, лимон и цедра.
дыня, лайм (сок и цедра), немного меда
Измельчаю мякоть, арбуз пропускаю через сито, чтобы не было косточек.
Также можно готовить молочные и протеиновые коктейли – и даже, представьте себе, такой Апероль или Маргариту для компании.
Здесь можно регулировать степень замораживания и густоту смеси, чтобы получить именно ту консистенцию, которая вам нравится.
А вы помните такой лед с детства? Родители давали вам отведать?