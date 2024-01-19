От бессмысленных проделок до трогательной дружбы: Комедии, которые заставят улыбнуться

UAportal подготовил подборку лучших комедийных фильмов с 2010 по 2015 год. Эти фильмы обещают развлечь и оставить теплое чувство внутри.

Видео дня

"Девичник в Вегасе"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 125 минут

Год: 2011

Главный продюсер: Джадд Апатоу

"Девичник в Вегасе" – это веселая комедия, рассказывающая о беспокойном пути Энни Уокер, одинокой женщины за тридцать, которая сталкивается с проблемами в личной и профессиональной жизни. Когда подруга детства Лилиан просит ее быть подружкой невесты на ее свадьбе, Энни неохотно соглашается. Как только она участвует в планировании свадьбы и знакомится со странными подружками Лилиан, как ее на каждом шагу начинают подстерегать неприятности.

"1+1"

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Жанр: Комедия, драма

Страна производства: Франция

Продолжительность: 112 минут

Год: 2011

Главный продюсер: Николя Дюваль-Адассовский

"1+1" – трогательная французская комедия, рассказывающая правдивую историю невероятной дружбы между Филиппом, богатым парализованным, и Дриссом, бывшим преступником из трущобы. Филипп, парализованный ниже шеи, нанимает Дриссу сиделкой, хотя тот совершенно не пригоден для этой работы.

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"Отель "Гранд Будапешт"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Комедия, драма

Страна производства: Германия

Продолжительность: 99 минут

Год: 2014

Главный продюсер: Уэс Андерсон

События фильма "Отель "Гранд Будапешт" разворачиваются в выдуманной республике Зубровка, где происходит волшебное приключение. Месье Гюстав Г., легендарный консьерж гостиницы "Гранд Будапешт", вместе со своим амбициозным учеником Зеро Мустафой оказываются вовлеченными в хаотические дело об убийстве, да еще и исчезает ценная картина, они оказываются в коварной обстановке, наполненной странными персонажами.

"Супер перцы"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 113 минут

Год: 2007

Главный продюсер: Джадд Апатоу

"Супер перцы" – это комедия о взрослении, рассказывающая о приключениях старшеклассников Сета и Эвана, стремящихся потерять целомудрие до поступления в колледж. Вместе со своим застенчивым другом Фогеллом они отправляются в ночь отчаянных вечеринок и безрассудного поведения. Во время своих диких проделок троица усваивает важные уроки о дружбе, самопринятии и переходе от подросткового возраста к взрослой жизни.

"Идеальный голос"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Комедия, музыка

Страна производства: США

Продолжительность: 112 минут

Год: 2012

Главный продюсер: Элизабет Бенкс, Пол Брукс

Фильм рассказывает о Бэке, мятежной первокурснице колледжа, которая неохотно присоединяется к женской акапельной группе под названием "Барден Беллас". Стремясь победить своих соперников-мужчин, они участвуют в оживленных репетициях и напряженной борьбе. На протяжении всего пути участники группы открывают для себя подлинную силу единства и поиска собственного голоса.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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