От бессмысленных проделок до трогательной дружбы: Комедии, которые заставят улыбнуться
UAportal подготовил подборку лучших комедийных фильмов с 2010 по 2015 год. Эти фильмы обещают развлечь и оставить теплое чувство внутри.
"Девичник в Вегасе"
Рейтинг IMDb: 6.8/10
Жанр: Комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 125 минут
Год: 2011
Главный продюсер: Джадд Апатоу
"Девичник в Вегасе" – это веселая комедия, рассказывающая о беспокойном пути Энни Уокер, одинокой женщины за тридцать, которая сталкивается с проблемами в личной и профессиональной жизни. Когда подруга детства Лилиан просит ее быть подружкой невесты на ее свадьбе, Энни неохотно соглашается. Как только она участвует в планировании свадьбы и знакомится со странными подружками Лилиан, как ее на каждом шагу начинают подстерегать неприятности.
"1+1"
Рейтинг IMDb: 8.5/10
Жанр: Комедия, драма
Страна производства: Франция
Продолжительность: 112 минут
Год: 2011
Главный продюсер: Николя Дюваль-Адассовский
"1+1" – трогательная французская комедия, рассказывающая правдивую историю невероятной дружбы между Филиппом, богатым парализованным, и Дриссом, бывшим преступником из трущобы. Филипп, парализованный ниже шеи, нанимает Дриссу сиделкой, хотя тот совершенно не пригоден для этой работы.
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"Отель "Гранд Будапешт"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Комедия, драма
Страна производства: Германия
Продолжительность: 99 минут
Год: 2014
Главный продюсер: Уэс Андерсон
События фильма "Отель "Гранд Будапешт" разворачиваются в выдуманной республике Зубровка, где происходит волшебное приключение. Месье Гюстав Г., легендарный консьерж гостиницы "Гранд Будапешт", вместе со своим амбициозным учеником Зеро Мустафой оказываются вовлеченными в хаотические дело об убийстве, да еще и исчезает ценная картина, они оказываются в коварной обстановке, наполненной странными персонажами.
"Супер перцы"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 113 минут
Год: 2007
Главный продюсер: Джадд Апатоу
"Супер перцы" – это комедия о взрослении, рассказывающая о приключениях старшеклассников Сета и Эвана, стремящихся потерять целомудрие до поступления в колледж. Вместе со своим застенчивым другом Фогеллом они отправляются в ночь отчаянных вечеринок и безрассудного поведения. Во время своих диких проделок троица усваивает важные уроки о дружбе, самопринятии и переходе от подросткового возраста к взрослой жизни.
"Идеальный голос"
Рейтинг IMDb: 7.1/10
Жанр: Комедия, музыка
Страна производства: США
Продолжительность: 112 минут
Год: 2012
Главный продюсер: Элизабет Бенкс, Пол Брукс
Фильм рассказывает о Бэке, мятежной первокурснице колледжа, которая неохотно присоединяется к женской акапельной группе под названием "Барден Беллас". Стремясь победить своих соперников-мужчин, они участвуют в оживленных репетициях и напряженной борьбе. На протяжении всего пути участники группы открывают для себя подлинную силу единства и поиска собственного голоса.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
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