От гонок до бандитских разборок: топ 5 боевиков, которые стоит посмотреть

UAportal рассказал о топ пяти экшн-фильмах с 2015 по 2019 годы. От скоростных побегов по улицам Атланты до смертельно опасных преследований постапокалиптической пустотой – эти фильмы предлагают разнообразные интересные истории, которые увлекут и развлекут каждого зрителя.

"Малыш на драйве"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Боевик, криминал, музыка

Страна производства: Великобритания, США

Продолжительность: 113 минут

Год: 2017

Главный продюсер: Эдгар Райт

Фильм рассказывает историю молодого и чрезвычайно талантливого водителя-беглеца по имени Бэби. Он всегда слушает музыку, чтобы заглушить постоянный звон в ушах, и вынужден поучаствовать в ограблении, которое может поставить под угрозу всех, кто ему неравнодушен. Встретив девушку по имени Дебора, Бэби мечтает убежать от преступной жизни и начать все сначала.

"Безумный Макс: Дорога ярости"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Боевик, приключения, фантастика, триллер

Страна производства: Австралия, США

Продолжительность: 120 минут

Год: 2015

Главный продюсер: Джордж Миллер

Действие фильма разворачивается на постапокалиптическом пустыре вокруг Макса Рокатанского, бывшего полицейского, объединяющего усилия с Императором Фуриозой, чтобы уйти от тиранического правления Бессмертного Джо. Их цель – перевезти группу женщин в безопасное убежище, известное как "Зеленое место", пока их преследует Бессмертный Джо и его армия.

"Джентльмены"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Боевик, комедия, криминал

Страна производства: Великобритания, США

Продолжительность: 113 минут

Год: 2019

Главный продюсер: Гай Ричи

Фильм рассказывает о британском наркобароне Микки Пирсоне, который руководит криминальной организацией по продаже марихуаны. Когда он решает продать свою прибыльную наркоимперию, начинается хаос, поскольку конкурирующие банды и отдельные люди соревнуются, чтобы захватить контроль над этим преступным бизнесом.

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"Ford против Ferrari"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Боевик, биография, драма, спорт

Страна производства: Франция, США

Продолжительность: 152 минуты

Год: 2019

Главный продюсер: Джеймс Мэнголд

Фильм рассказывает подлинную историю американского автодизайнера Кэррола Шелби и бесстрашного британского гонщика Кена Майлза. Вместе они борются с корпоративным вмешательством, законами физики и своими демонами, чтобы создать революционный гоночный автомобиль для компании Ford и победить доминирующую команду Ferrari на "24 часах Ле-Мана" в 1966 году.

"Меган Ливи"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Биография, драма, война

Страна производства: США

Продолжительность: 116 минут

Год: 2017

Главный продюсер: Габриэль Жеру-Табак

Фильм рассказывает настоящую историю Меган Леви, молодого капрала морской пехоты, и ее путешествия вместе с военной собакой Рексом для обнаружения самодельных взрывных устройств во время службы в Ираке. Благодаря своей крепкой связи и отваге они спасают бесчисленное количество жизней, ища спасения и цели в хаосе войны.

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