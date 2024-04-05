От киборгов до инопланетян: фантастические фильмы, завоевавшие сердца зрителей

UAportal подготовил топ из самых увлекательных фантастических фильмов, вышедших на экраны в 2018-2019 годах. Эти фильмы расширяют границы жанра, открывая перед зрителями впечатляющие визуальные эффекты и увлекательные сюжеты.

"Алита: Боевой ангел"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 122 минуты

Год: 2019

Главные продюсеры: Джеймс Кэмерон

События фильма "Алита: Боевой ангел" происходят в постапокалиптическом мире, где Алиту, киборга, не помнящая своего прошлого, находит и возвращает к жизни доктор Идо. Начиная открывать в себе невероятные боевые способности, Алита полна решимости разгадать секреты собственного происхождения и победить грозных противников в жестоком соревновании по моторболу.

"Бамблби"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 114 минут

Год: 2018

Главный продюсер: Майкл Бэй

Действие фильма разворачивается в 1987 году, когда трансформер Бамблби ищет убежища в маленьком пляжном городке в Калифорнии. Замаскированный под Volkswagen Beetle, он знакомится с девочкой-подростком по имени Чарли, открывающей его подлинную личность. Вместе они отправляются в совместную борьбу с десептиконами, показывая как трогательные моменты, так и увлекательные экшн-сцены.

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"Веном"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 112 минут

Год: 2018

Главный продюсер: Ави Арад

"Веном" рассказывает историю Эдди Брока, журналиста, который становится носителем инопланетного симбиота по имени Веном. В неожиданном повороте событий Эдди и Веном неохотно становятся партнерами и превращаются в мощного антигероя. В своей новой жизни Эдди должен сражаться с собственными внутренними демонами, а также противостоять грозному врагу.

"Стекло"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Драма, мистика, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 129 минут

Год: 2019

Главный продюсер: М. Найт Шьямалан

В центре сюжета – Дэвид Данн, охранник со сверхчеловеческой силой, Элайджа Прайс, он же мистер Стекло, гениальный, но уязвимый суперзлодей, и Кевин Венделл Крамб, человек со множеством личностей. Когда трое героев оказываются в психбольнице, их пути переплетаются, что приводит к настоящему противостоянию, испытывающему их чрезвычайные способности.

"Терминатор: Тёмные судьбы"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 128 минут

Год: 2019

Главный продюсер: Джеймс Кэмерон

В этом фильме высокоразвитый терминатор, известный как REV-9, был послан из будущего, чтобы уничтожить молодую женщину по имени Дани Рамос. Пока REV-9 неустанно охотится за ней, солдат по имени Грейс, оригинальный Терминатор Т-800 и Сара Коннор объединяют усилия, чтобы защитить Дэни и предотвратить гибель человечества.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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