От колдунов к пиратам: фильмы фэнтези, которые стоит пересмотреть

UAportal подготовил подборку лучших фильмов в жанре фэнтези, снятых в период с 2005 по 2007 год. Каждый из которых предлагает уникальное сочетание магии, приключений и незабываемых персонажей.

Видео дня

"Гарри Поттер и кубок огня"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Фэнтези, приключения

Страна производства: Великобритания, США

Продолжительность: 157 минут

Год: 2005

Главный продюсер: Дэвид Гейман

Действие фильма происходит на четвертом году обучения Гарри в школе магии Хогвартс. Сюжет разворачивается вокруг Трехколдунского турнира – сложного соревнования, в котором учащиеся трех разных волшебных школ соревнуются за победу. Гарри вместе со своими друзьями Роном Уизли и Гермионой Грейнджер сталкивается с многочисленными испытаниями и опасными задачами во время турнира.

"Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Фэнтези, приключения, боевик

Страна производства: США

Продолжительность: 151 минута

Год: 2006

Главный продюсер: Джерри Брукхаймер

Капитан Джек Спероу сталкивается с последствиями кровного долга перед легендарным Дэйви Джонсом, капитаном "Летучего Голландца". Чтобы избежать вечного проклятия, Спероу отправляется в настоящее путешествие в поисках спасения. Вместе с Уильямом Тернером и Элизабет Свон он встречает проклятое сокровище, сверхъестественные существа и коварные моря.

Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия

"Лабиринт Фавна"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Жанр: Фэнтези, драма, война

Страна производства: Испания, Мексика, США

Продолжительность: 118 минут

Год: 2006

Главный продюсер: Гильермо дель Торо

Фильм рассказывает об Офелии, молодой девушке, которая находит в лесу магический лабиринт. Путешествуя по этому волшебному и опасному миру, она встречает мистических существ и сталкивается со страшными угрозами. Ища защиты от жестокости войны, Офелия отправляется в путешествие по лабиринтам, размывающим границы между реальностью и фантазией.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Фэнтези, приключения, семейный

Страна производства: Великобритания, США

Продолжительность: 143 минуты

Год: 2005

Главный продюсер: Эндрю Адамсон

Сюжет фильма разворачивается вокруг приключений четырех братьев и сестер – Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси. Когда они находят волшебный шкаф, то переносятся в мистический мир Нарнии, где они встречаются с незабываемыми персонажами, такими как лев Аслан и Белая ведьма. Братья и сестры помогают исполнить древнее пророчество и привести жителей Нарнии в свободу от правления Белой Ведьмы.

"Звездная пыль"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Приключения, семейный, фэнтези

Страна производства: Великобритания, США, Исландия

Продолжительность: 127 минут

Год: 2007

Главный продюсер: Мэтью Вон

Основанный на романе Нила Геймана, фильм рассказывает историю Тристана Торна, юноши из села Уолл. Чтобы признаться в любви Виктории, Тристан отправляется на поиски упавшей звезды в мистическое царство Штормгольд. Там он узнает, что эта звезда – дерзкая молодая женщина по имени Ивен, вместе с которой они одолевают опасные встречи со злыми ведьмами и жадными принцами, открывая для себя настоящую силу любви и дружбы.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !