От привидений к психологическим ужасам: топ пять фильмов, которые нужно посмотреть

UAportal рассказал о фильмах ужасов, захвативших любителей страшного кино по всему миру. Узнайте о самых жутких и высоко оцененных фильмах ужасов, вышедших в период с 2010 по 2014 год.

Видео дня

"Заклятие"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Ужасы, мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность 112 минут

Год: 2013

Главный продюсер: Джеймс Ван

Фильм "Заклятие" рассказывает об ужасных приключениях семьи Перронов, переезжающих в уютный фермерский дом в Род-Айленде. Но неожиданно они обнаруживают, что в доме обитает нечистая сила. В поисках помощи они обращаются к известным исследователям паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов, чтобы защитить свою жизнь и разгадать угрожающие им тайны.

"Астрал"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Ужасы, мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 103 минуты

Год: 2010

Главный продюсер: Джеймс Ван

"Астрал" – жуткий фильм, рассказывающий об ужасных встречах семьи Ламберт с потусторонним миром. После того, как их маленький сын Далтон загадочно впадает в глубокую кому, в их новом доме начинают происходить странные и ужасающие события. Когда семья обращается за помощью, они узнают, что состояние Далтона не является медицинской проблемой, а скорее следствием того, что он попал в ловушку Теневого мира – царства, обитаемого враждебными духами.

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"Оно"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Ужасы, мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 100 минут

Год: 2014

Главный продюсер: Дэвид Роберт Митчелл

Фильм рассказывает об ужасной истории, когда молодая женщина Джей становится целью сверхъестественного злого существа, которое преследует его. После, казалось бы, совершенно невинной встречи, ее обуревает страх, когда неизвестная сила начинает непрестанно преследовать ее. Осознавая, что ее жизнь под угрозой, Джей стремится избавиться от этого проклятия с помощью своих верных друзей.

"Бабадук"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Ужасы, драма, фэнтези

Страна производства: Австралия, Канада

Продолжительность: 93 минуты

Год: 2014

Главный продюсер: Дженнифер Кент

"Бабадук" начинается с жуткого путешествия матери-одиночки Амелии и ее маленького сына Сэмюэля, которых мучает загадочная фигура после прочтения жуткой повести. По мере того как злонамеренная сила усиливает свое давление на них, здравый смысл Амелии начинает разрушаться. Любовь к Сэмюэлю придает ей смелость, и она должна противостоять зловещему Бабадуку и не дать ему полностью поглотить их жизнь.

"Синистер"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Ужасы, мистика, триллер

Страна производства: США, Великобритания, Канада.

Продолжительность: 110 минут

Год: 2012

Главный продюсер: Джейсон Блум

Фильм "Синистер" оборачивается вокруг настоящего писателя-криминалиста Эллисона Освальта, переезжающего со своей семьей в новый дом в поисках вдохновения для своей последней книги. Открыв коробку с жуткими домашними видеозаписями, Эллисон вскоре понимает, что эти пленки содержат ужасную тайну. Расследуя эту тайну, он замечает присутствие нечистой силы, которая преследует дом и приносит невероятный кошмар в их жизни.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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