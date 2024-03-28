От супергеройского до постапокалиптического миров: фильмы-боевики, ставшие культовыми

UAportal подготовил подборку из лучших боевиков 2007-2009 годов. От невероятных героев в костюмах до мистических и постапокалиптических миров – эти боевики держали зрителей в восторге своими увлекательными историями и яркими экшн-сценами.

Видео дня

"Железный человек"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 126 минут

Год: 2008

Главный продюсер: Кевин Файги

"Железный человек" рассказывает историю Тони Старка, миллиардера-промышленника и гениального изобретателя, создающего высокотехнологичный костюм, чтобы стать современным супергероем. Столкнувшись с угрозами, как личными, так и глобальными, Старк должен научиться управлять своей новой силой, борясь с врагами и защищая мир

"Аватар"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Боевик, приключения, фэнтези

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 162 минуты

Год: 2009

Главный продюсер: Джеймс Кэмерон

"Аватар" – прорывной научно-фантастический фильм, действие которого происходит в 2154 году. Он рассказывает историю Джейка Салли, парализованного бывшего морского пехотинца, которого отправляют на Пандору с миссией проникнуть в коренной народ Нави и собрать разведданные для людей. Однако, когда Джейк становится более связанным с культурой Нави, он начинает подвергать сомнению свою лояльность к своему руководству.

"Я – легенда"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Драма, фантастика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 101 минута

Год: 2007

Главный продюсер: Акива Голдсман

"Я – легенда" происходит в постапокалиптическом мире, где большая часть человечества была уничтожена ужасающим вирусом. Роберт Невилл, бывший ученый, теперь, кажется, последний человек на Земле, борющийся за выживание против инфицированных мутантов и страдающий своим одиночеством. В поисках возможного лекарства он должен противостоять собственному одиночеству и жуткой реальности своего существования.

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"Крепки орешек 4.0"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Боевик, приключения, триллер

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 128 минут

Год: 2007

Главный продюсер: Майкл Фоттрелл

Фильм рассказывает о детективе Джоне МакКлейне, который пытается остановить кибер-террориста Томаса Габриэла, пытающегося нанести вред компьютерной инфраструктуре страны. МакКлейн вынужден вершить правосудие по старинке, в то время как технологические опасности и напряженные моменты испытывают его на прочность и смекалку.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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