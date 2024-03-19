Откройте настоящие эмоции: топ-5 мелодрам, которые стоит посмотреть каждому

Жанр мелодрамы отличается в кинематографе своим острым изображением эмоций и человеческих переживаний. UAportal подготовил фильмы, известные своими увлекательными сюжетами и сложными характерами, предлагающими зрителям глубокое эмоциональное путешествие.

Видео дня

"Лунный свет"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Мелодрама

Страна производства: США

Продолжительность: 111 минут

Год производства: 2016

Режиссер: Барри Дженкинс

В фильме "Лунный свет" жизнь Хирона изображена в трех определяющих главах – детство, юность и совершеннолетие – на фоне пейзажа Майами. Он сталкивается с огромными вызовами – от издевательств, поиска собственной идентичности и сексуальности до борьбы с зависимостью матери. Эволюция характера Хирона неразрывно связана с отношениями, которые он формирует с Кевином, другом, с которым он связывает сложный путь.

"Кэрол"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Мелодрама, романтика

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 118 минут

Год производства: 2015

Режиссер: Тодд Хейнс

Фильм "Кэрол" рассказывает об отношениях между Терезой, молодым фотографом, и Кэрол, старшей женщиной, переживающей тяжелый развод в Нью-Йорке 1950-х годов. Их дружба перерастает в бурный роман, бросающий вызов их жизни. Общественное давление и личные жертвы испытывают их связь на прочность, что приводит к пронзительному раскрытию любви и стойкости.

"Ла-Ла Ленд"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Мелодрама, мюзикл

Страна производства: США

Продолжительность: 128 минут

Год производства: 2016

Режиссер: Демьен Шазелл

"Ла-Ла Ленд" – это ослепительный рассказ о классическом Голливуде, хронике любви между Мией, начинающей актрисой, и Себастьяном, джазовым музыкантом, в современном Лос-Анджелесе. Их страстные отношения подвергаются испытаниям, когда они пытаются примирить свои высокие стремления к личной любви.

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"Манчестер у моря"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Мелодрама

Страна производства: США

Продолжительность: 137 минут

Год производства: 2016

Режиссер: Кеннет Лонерган

После внезапной смерти брата Ли Чендлера становится опекуном своего племянника-подростка Патрика. Возвращение в родной город возвращает Ли обратно в его прошлое. Его борьба с неожиданной ответственностью и противостоянием собственным травмам создает увлекательную историю.

"Звезда родилась"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Мелодрама, мюзикл

Страна производства: США

Продолжительность: 136 минут

Год производства: 2018

Режиссер: Брэдли Купер

"Звезда родилась" рассказывает историю любви Элли, начинающей певицы, и Джексона Мэна, известного музыканта, борющегося с зависимостью. Их связь укрепляется по мере того, как Элли восходит к славе, а демоны Джексона угрожают их будущему.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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