Откройте удивительные миры фэнтези: топ-5 лучших фильмов

UAportal приглашает в фантастические приключения, предлагая подборку фильмов, снятых в начале 2010-х. От причудливых встреч в Стране чудес до эпических сражений с древними силами эти истории предлагают возможность почувствовать себя в мире магии.

Видео дня

"Алиса в стране чудес"

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 108 минут

Год производства: 2010

Режиссер: Тим Бертон

Окунитесь в увлекательный мир Страны чудес, когда Алиса, любознательная девочка, падает в кроличью нору в царство, наполненное причудливыми существами и головоломными загадками, поражающими воображение. Путешествуя этим эксцентричным царством, она открывает для себя свое предназначение и должна раскрыть собственный потенциал, чтобы победить тирана, который угрожает погрузить Страну Чудес в хаос.

"Хроники Нарнии: Покоритель Зари"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 113 минут

Год производства: 2010

Режиссер: Майкл Эптед

Посетите величественный мир Нарнии, где братья и сестры Певенси отправляются в открытое море, чтобы спасти затерянных лордов и исследовать неизведанные территории. Вместе с отважным мышонком Рипичипом и мифическими существами они сталкиваются с древней тьмой, которая испытывает их отвагу и верность, ведя их к судьбе, которая определит будущее Нарнии.

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"Тор"

Рейтинг IMDB: 7

Жанр: Фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 115 минут

Год производства: 2011

Режиссер: Кеннет Брана

Станьте свидетелем того, как норвежский бог грома Тор за свое безрассудное поведение был изгнан из Асгарда на Землю. В этом царстве он познает истинное значение героизма и обретает силу в невзгодах. В битве с грозными врагами он должен доказать, что достоин своей силы, и встретиться со своей судьбой посреди конфликта, который может разорвать оболочку Вселенной.

"Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2"

Рейтинг IMDB: 5.5

Жанр: Фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 115 минут

Год производства: 2012

Режиссер: Билл Кондон

Продолжение эпической романтической истории о сверхъестественных явлениях, в которой Белла, теперь уже вампир, должна защитить своего ребенка-гибрида от приближающейся войны. Объединив вампирские кланы и вурдалаков, они сталкиваются с Вольтури, древним вампирским племенем, в захватывающей битве за любовь, жизнь и семью.

"Железный человек 3"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 130 минут

Год производства: 2013

Режиссер: Шейн Блэк

Откройте для себя технологические чудеса Железного человека, когда Тони Старк сталкивается с грозным врагом, который стремится уничтожить дело всей его жизни и все, что ему дорого. Лишенный всего, Старк отправляется в опасное путешествие искупления, испытывая свою стойкость и изобретательность. Когда на кону судьба его близких, он должен противостоять своим внутренним демонам и стать героем.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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