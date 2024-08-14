Открываем 4 удивительных факта о Лесе Украинке

Лариса Косач, широко известная как Леся Украинка, уже давно признана литературным гением украинской литературы. Ее стихи стали неотъемлемой частью нашего воспитания. UAportal рассказывает об интересных аспектах ее жизни, которые остаются менее известными, добавляя атмосферу интриги к ее и без того увлекательной фигуре.

1. Ранний гений

Если бы Леся жила в нашу современную эпоху, ее несомненно назвали бы ребенком индиго. Сочетая исключительный талант с жаждой знаний, Леся научилась читать в нежном возрасте 4 лет. Когда ей исполнилось 6, она овладела искусством вышивания, продемонстрировав свои незаурядные способности. Удивительно, но ее первое поэтическое произведение появилось, когда ей было всего 9 лет.

2. Влияние восторженного дяди

Свой псевдоним Леся Украинка получила от своего уважаемого дяди, Михаила Драгоманова, часто подписывавшегося "Украинка". Безгранично восхищаясь своим дядей, Леся стремилась подражать ему в разных аспектах своей жизни.

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Да, в нежном тринадцатилетнем возрасте, в 1884 году, она взяла себе псевдоним "Украинка". В свою очередь, ее близкие часто обращались к ней как к Лесе.

3. Обогащение языка

Возможно, менее известен, но не менее достоин внимания вклад Леси Украинки в сам украинский язык. Она ввела несколько слов, которые стали неотъемлемыми частями нашего лексикона.

4. Неожиданная любовь

Романтические чувства Леси Украинки к Сергею Мержинскому, которому она посвятила памятные строки "Твои письма всегда пахнут увядшими розами", не были взаимными. Их связь носила скорее оттенок дружбы или даже профессионального общества, чем страстного романа.

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