Отмоет все: как приготовить универсальное средство для уборки кухни

Кухня, часто являющаяся сердцем дома – это место, где женщины проводят значительную часть времени, готовя еду для своей семьи. Из-за частого использования поверхности могут быстро накапливать стойкую грязь и жир.

Видео дня

Хотя обычные чистящие средства могут не справиться с этой проблемой, решение можно найти, приготовив собственное чистящее средство из простых и доступных ингредиентов. UAportal предлагает универсальный рецепт.

Начните с того, что натрите на терке половину куска хозяйственного мыла, пока не получите мелкую структуру. В отдельной емкости смешайте четыре столовых ложки сухой горчицы, две столовых ложки нашатырного спирта, столовую ложку пищевой соды и немного уксуса.

Читайте также: Блогерша рассказала о 6 лайфхаках по уборке, которые не работают, а делают только хуже

Положите в эту смесь натертое мыло и понемногу добавляйте небольшое количество теплой воды. Непрерывно перемешивайте, пока средство не приобретет однородную консистенцию.

Это чистящее средство кухни, сделанное своими руками, имеет множество применений. Не можете справиться со стойкими пятнами от чая или кофе на посуде? Используйте это средство для эффективного удаления.

Для удаления жира и грязи на кухонных фартуках, полу, мебели, раковинах и кранах разведите ложку средства в двух литрах воды, тщательная очистка гарантирована.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !