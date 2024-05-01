Падение иконы в доме: что символизирует и как реагировать

Неожиданное падение иконы дома может вызвать беспокойство у верующих, поскольку они часто связывают такие события с негативными приметами. UAportal узнал, что означает падение иконы и как правильно на это реагировать.

Намеренно бросать икону глупо и может принести несчастье и беду себе и близким. Это может привести к спорам, раздорам, финансовым трудностям и проблемам со здоровьем. Однако, если икона случайно соскользнула с места, есть шанс избежать негативных последствий, если мысленно извиниться и переместить образ в более безопасное место.

Когда икона падает лицевой стороной вниз, это может символизировать потенциальную болезнь или долги. Если же она падает ликом вверх, то служит предостерегающим знаком, но можно избежать вреда.

Более того, если икона падает со стены, это может означать предупреждение о надвигающейся опасности. В этой ситуации важно вспомнить молитву, посвященную изображенному святому, прочесть ее с благодарностью к высшим силам.

Читайте также: Почему нельзя дарить острые предметы и путешествовать во вторник

Считается, что упавшая со стола икона может предвещать приход в ваш дом неприятного человека. С другой стороны, разбитая икона может указывать на тяжелую болезнь или надвигающееся значительное несчастье. Падение нескольких икон одновременно может означать ряд ожидающих вас неудач.

В таких случаях очень важно не впадать в отчаяние, а прочесть молитву "Отче наш", выразить раскаяние и совершить крестное знамение.

Помните, если икона разбилась, ее ни в коем случае нельзя выбрасывать. Соберите все обломки, бережно заверните их и отнесите в местный храм.

Ранее мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !